Почесний президент Дніпра-1: Бачив рахунки з готелів, де за віскі виставляли понад 100 000 гривень

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза звинувачує В’ячеслава Фрідмана та Андрія Русола в недоцільному використанні коштів клубу.

Про це він заявив у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Чому, наприклад у 2021 році бюджет клубу був 70 мільйонів, а у 2022, коли була війна, став 260? А у 2023 році взагалі – 600. Звідки гроші? Хто затверджував бюджет, хто брав гроші, під що брали гроші й головне питання – у кого брали гроші та на яких умовах?

Такі питання треба ставити не мені, а конюху Коломойського – Фрідману. Йому рано чи пізно прийдеться відповідати. Під що брали гроші? За які досягнення? Виграли Лігу Чемпіонів або щось подібне? Цього не бачив, проте бачив рахунки з готелів, де за віскі виставляли понад 100 000 гривень.

Є ще "великий генеральний директор Карпат" Русол, його також питайте. Де гроші й під що бралися? 260 і 600 мільйонів у країні, в якій війна. Питайте цих двох, а не мене, бо я перебував три роки на війні", – сказав Береза.