Канте може повернутися в АПЛ

Вест Гем намагається підписати опорного півзахисника збірної Франції та саудівського Аль-Іттіхада Нголо Канте.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, сам Канте не проти повернутися на Туманний Альбіон. Аби придбати 33-річного хавбека, Вест Гему доведеться заплатити близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів. У підписанні француза особисто зацікавлений головний тренер "молотобійців" Хулен Лопетегі.

Нагадаємо, в Англії Канте виступав протягом 8 років. У своєму дебютному сезоні він допоміг Лестеру виграти сенсаційне чемпіонство, після чого перейшов у Челсі. За лондонців Нголо провів 269 матчів і по разу виграв усі можливі турніри, окрім Кубку ліги та Суперкубку Англії.

Останні два роки Канте провів у Саудівській Аравії, але на Євро-2024 він знову всім нагадав про себе. У двох перших турах опорник був визнаний найкращим гравцем матчу.