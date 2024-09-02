Гравець Реала пропустить матчі Ліги Нації через травму

Опорний півзахисник Реала Орельєн Чуамені через травму вибув з розташування національної команди.

Про це повідомляє федерація футболу Франції.

Зазначається, що 24-річному гравцеві завадить взяти участь у найближчих матчах травма лівої ноги, що саме сталось — не уточнюється. Замість нього був довикликаний хавбек Лаціо Маттео Гендузі.

У сезоні-2024/25 Гендузі зіграв 3 матчі, у яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що 6 вересня Франція прийматиме Італію, а 9 вересня також на своєму полі зіграють проти Бельгії. Початок обох матчів – о 21.45 за київським часом.