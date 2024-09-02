Аль-Іттіхад підпише півзахисника ПСЖ

Опорний півзахисник ПСЖ Данілу Перейра стане гравцем Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, паризький клуб отримає за гравця близько 5 мільйонів євро. Півзахисник вже пройшов медогляд, а обидві сторони узгодили перехід. Раніше повідомлялось, що 32-річний португалець не входить у плани головного тренера паризького клубу Луїса Енріке.

🟡⚫️🇸🇦 Danilo Pereira to Al Ittihad, here we go! Medical tests completed today in Paris for the midfielder.



€5m package agreed with PSG and travel booked as deal is agreed between all parties.



PSG only wanted a permanent move, now completed. pic.twitter.com/gDP8T2JKcV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024

У сезоні-2023/24 португалець зіграв 34 матчі, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше аравійський клуб покинув 25-річний вінгер Жота, який перейшов у французький Ренн.