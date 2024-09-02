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Аль-Іттіхад підпише півзахисника ПСЖ

Володимир Кук — 2 вересня, 18:42
Аль-Іттіхад підпише півзахисника ПСЖ
Данілу Перейра
Getty Images

Опорний півзахисник ПСЖ Данілу Перейра стане гравцем Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, паризький клуб отримає за гравця близько 5 мільйонів євро. Півзахисник вже пройшов медогляд, а обидві сторони узгодили перехід. Раніше повідомлялось, що 32-річний португалець не входить у плани головного тренера паризького клубу Луїса Енріке.

У сезоні-2023/24 португалець зіграв 34 матчі, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше аравійський клуб покинув 25-річний вінгер Жота, який перейшов у французький Ренн.

ПСЖ Данілу Перейра Аль-Іттіхад

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