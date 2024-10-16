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Півзахисник Кривбаса допоміг своїй збірній перемогти в матчі відбору на КАН-2025

Олексій Мурзак — 16 жовтня, 16:50
Півзахисник Кривбаса допоміг своїй збірній перемогти в матчі відбору на КАН-2025
Джихад Бізімана
скріншот

Збірна Руанди, капітаном якої є півзахисник Кривбаса Джихад Бізімана, обіграла вдома Бенін (2:1) у межах відбору на Кубок Африканських Націй-2025.

Бізімана вийшов на матч у стартовому складі і забив 2-й гол у ворота Беніну. Півзахисник Кривбаса реалізував пенальті на 75-й хвилині за рахунку 1:1.

Збірна Руанди посідає 3-тє місце у групі D кваліфікації до Кубку африканських націй. До фінальної частини турніру вийдуть по дві найкращих збірних з кожного квартету.

У листопаді відбудуться заключні матчі відбору на КАН-2025. Руанда 11 листопада вдома прийме Лівію, після чого 15 листопада на виїзді протистоятиме Нігерії.

КАН Кривбас Джихад Бізімана

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