Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Піхальонок: Скучив за збірною та радий повернутися до розташування національної команди

Володимир Кук — 4 вересня, 23:13
Піхальонок: Скучив за збірною та радий повернутися до розташування національної команди
Олександр Піхальонок
Instagram

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок прокоментував своє повернення до збірної України на матчі Ліги націй-2024/25 та заявив, що він радий повернутися до розташування національної команди.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Звичайно скучив за збірною. Радий повернутися до розташування національної команди. Тепер головне себе проявити та намагатися перемогти у кожному матчі.

Втоми після клубних матчів зараз немає, бо це лише початок сезону. Так, багато їздили, були дуже важкі матчі, але зараз другий відновлювальний день, а завтра вже розпочнеться робота та готуватимемося до Албанії.

Я дивився матчі албанців та чехів на Євро. Вони грають у силовий футбол та діють на контратаках. Дуже цікаві команди", сказав Піхальонок.

У вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні" Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Arena" зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Динамо Київ Ліга націй УЄФА Україна Олександр Піхальонок

Динамо Київ

Динамо оголосило про підписання нападника Зорі
Динамо відправить нападника у Зорю
Форвад Зорі стане гравцем Динамо — джерело
Гравець Динамо потрапив у десятку найдорожчих молодих нападників Європи
Михавко — про жеребкування ЛЄ: Вважаю, що кожна команда в нашій групі — хороша

Останні новини