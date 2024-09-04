Піхальонок: Скучив за збірною та радий повернутися до розташування національної команди

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок прокоментував своє повернення до збірної України на матчі Ліги націй-2024/25 та заявив, що він радий повернутися до розташування національної команди.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Звичайно скучив за збірною. Радий повернутися до розташування національної команди. Тепер головне себе проявити та намагатися перемогти у кожному матчі. Втоми після клубних матчів зараз немає, бо це лише початок сезону. Так, багато їздили, були дуже важкі матчі, але зараз другий відновлювальний день, а завтра вже розпочнеться робота та готуватимемося до Албанії. Я дивився матчі албанців та чехів на Євро. Вони грають у силовий футбол та діють на контратаках. Дуже цікаві команди", — сказав Піхальонок.

У вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні" Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Arena" зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.