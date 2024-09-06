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Півзахисник Албанії: У матчі з Україною маємо показати, що ми хороша команда

Володимир Кук — 6 вересня, 19:20
Півзахисник Албанії: У матчі з Україною маємо показати, що ми хороша команда
Ульбер Рамадані
Transfermarkt

Півзахисник збірної Албанії Ульбер Рамадані заявив, що у матчі з Україною в Лізі націй-2024 вони мають показати, що Албанія хороша команда.

Про це він розповів на пресконференції перед матчем.

"Чемпіонат Європи був важким турніром для нас. У нашій групі були дуже сильні команди.
Тепер у нас більше досвіду, ми стали більш досвіченою командою.

Завтра ми маємо грати у свою гру та показати, що ми хороша команда", сказав Рамадані.

У вересні албанці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі Албанія на виїзді зіграє проти України на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Air Albania" зіграють домашній поєдинок проти збірної Грузії.

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