Півзахисник Албанії: У матчі з Україною маємо показати, що ми хороша команда

Півзахисник збірної Албанії Ульбер Рамадані заявив, що у матчі з Україною в Лізі націй-2024 вони мають показати, що Албанія хороша команда.

Про це він розповів на пресконференції перед матчем.

"Чемпіонат Європи був важким турніром для нас. У нашій групі були дуже сильні команди.

Тепер у нас більше досвіду, ми стали більш досвіченою командою. Завтра ми маємо грати у свою гру та показати, що ми хороша команда", — сказав Рамадані.

У вересні албанці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі Албанія на виїзді зіграє проти України на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Air Albania" зіграють домашній поєдинок проти збірної Грузії.