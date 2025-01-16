Потрапили в якусь рутину: Піхальонок – про провал у Лізі Європи
Олександр Піхальонок
ФК Динамо
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок пояснив провал клубу в Лізі Європи цього сезону.
Про це гравець розповів в інтерв'ю ВДИНАМО.
"Ми добре грали у кваліфікації Ліги чемпіонів, але в Лізі Європи у нас взагалі не пішло. Можна говорити про переїзди та інші труднощі, але ми потрапили у якусь рутину і не змогли з неї вибратися.
У матчі з Галатасараєм потрібно показати, як сказав президент клубу, що Динамо ще живе. Це важливо як для нас, так і для наших уболівальників.
Ми серйозно готуємося і зробимо все, щоб здобути позитивний результат у цій грі", – сказав Піхальонок.
Нагадаємо, Динамо програло всі шість матчів в основному етапі Ліги Європи. Вже 21 січня "біло-сині" зустрінуться з турецьким Галатасараєм.