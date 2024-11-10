Під час товариської гри ветеранів помер член федерації футболу Верхньодніпровщини
Футбол Верхньодніпровщини
Під час товариської гри ветеранів помер колишній футболіст Олександр Писаревський.
Про це повідомив адміністратор групи Футбол Верхньодніпровщини у Facebook:
"Під час товариської гри ветеранів, на 60 році життя, раптово пішов у вічність Олександр Писаревський.
Багато сил віддавав футболу і допомогав у його розвитку.
Федерація футболу Верхньодніпровщини, ветерани футболу, всі футболісти сумують і співчувають рідним та близьким Олександра. Хай земля буде пухом..."
Відзначимо, що Олександр Писаревський грав за всі команди села Водяне, був керівником верхівцевського Локомотива, останні роки грав за "Групу Здоров'я" і був діючим членом федерації футболу Верхньодніпровщини.