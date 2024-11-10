Під час товариської гри ветеранів помер член федерації футболу Верхньодніпровщини

Під час товариської гри ветеранів помер колишній футболіст Олександр Писаревський.

Про це повідомив адміністратор групи Футбол Верхньодніпровщини у Facebook:

"Під час товариської гри ветеранів, на 60 році життя, раптово пішов у вічність Олександр Писаревський.



Багато сил віддавав футболу і допомогав у його розвитку.



Федерація футболу Верхньодніпровщини, ветерани футболу, всі футболісти сумують і співчувають рідним та близьким Олександра. Хай земля буде пухом..."