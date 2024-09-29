Перше дербі між Лівим берегом та Динамо, Оболонь прийме Інгулець, Рух зіграє проти Колоса: розклад матчів УПЛ

Сьогодні, 29 вересня, відбудуться три матчі 8-го туру Української Прем’єр-ліги-2024/25.

У центральному матчі ігрового дня Лівий берег прийматиме Динамо. Раніше команди не зустрічалися в офіційних турнірах, тож це буде перше столичне дербі в такій варіації.

Оболонь та Інгулець зійдуться в очній битві за виживання. Наразі сами "пивовари" та петрівці посідають відповідно останнє та передостаннє місця в турнірній таблиці УПЛ.

Рух, який у минулому турі відібрав очки в Динамо, вдома зіграє з Колосом, який тиждень тому здобув свою першу перемогу в чемпіонаті, мінімально обігравши Зорю.

Розклад матчів УПЛ на 29 вересня

13:00 Оболонь – Інгулець

15:30 Рух – Колос

18:00 Лівий берег – Динамо

Нагадаємо, напередодні Олександрія на виїзді перемогла Кривбас, Полісся впевнено обіграло Карпати, а ЛНЗ та Чорноморець переможця не виявили.