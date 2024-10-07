В Іспанії відбувся перший офіційний матч за участі команди трансгендерів

В Іспанії провели перший матч, у якому всі гравці однієї з команд – трансгендери.

Про це повідомляє Reuters.

Поєдинок пройшов у межах 5-го регіонального дивізіону Каталонії. Колектив, який повністю складається з трансгендерів назвали "Фенікс". У своїй дебютній грі Фенікс поступився з рахунком 0:19.

Зазначається, що для того, аби отримати право виступати в офіційних турнірах, трансгендерам довелося подолати чимало "адміністративних проблем та стереотипів", але їм все ж вдалося досягти свого.

За словами капітана Фенікса Люка Ібаньєса, його команда – це "безпечний простір, де кожен може бути вільним і виражати себе так, як хоче".