В Іспанії відбувся перший офіційний матч за участі команди трансгендерів
В Іспанії провели перший матч, у якому всі гравці однієї з команд – трансгендери.
Про це повідомляє Reuters.
Поєдинок пройшов у межах 5-го регіонального дивізіону Каталонії. Колектив, який повністю складається з трансгендерів назвали "Фенікс". У своїй дебютній грі Фенікс поступився з рахунком 0:19.
Зазначається, що для того, аби отримати право виступати в офіційних турнірах, трансгендерам довелося подолати чимало "адміністративних проблем та стереотипів", але їм все ж вдалося досягти свого.
За словами капітана Фенікса Люка Ібаньєса, його команда – це "безпечний простір, де кожен може бути вільним і виражати себе так, як хоче".