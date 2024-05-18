Екстренер Шахтаря готовий очолити Мілан

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека може очолити Мілан.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За інформацією італійського інсайдера, 17 травня сторони провели переговори. Португальський фахівець сказав, що його приваблює пропозиція "россонері" і виразив готовність очолити команду.

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Фонсека тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою, але не зміг досягти відчутних успіхів.

Втім, якщо Мілану не вдасться домовитися з Паулу, то в шортлисті "россонері" є ще два варіанти. Нагадаємо, що Стефано Піолі залишить команду після завершення цього сезону.