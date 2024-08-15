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Екснаставник Шахтаря та Зорі повернеться до тренерської діяльності в Україні

Андрій Яросименко — 15 серпня, 15:14
Екснаставник Шахтаря та Зорі повернеться до тренерської діяльності в Україні
Патрік ван Леувен
Getty images

Колишній тренер Шахтаря та луганської Зорі Патрік ван Леувен повернеться до тренерської діяльності в Україні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, керівництво Металіста 1925 досягло попередньої домовленості з фахівцем, наразі ще не узгоджені юридичні питання, але передбачається, що нідерландець очолить команду вже в серпні та відповідатиме за всю клубну вертикаль.

Джерело зазначає, що до штабу 55-річного ван Леувена увійдуть його помічники в Зорі та Шахтарі — асистент Олександр Чижов, аналітик Дмитро Кабачок, а також фахівець з ОФП Валерій Блохін.

Нагадаємо, Патрік покинув посаду головного наставника Шахтаря у жовтні 2023 року. Після цього з'являлась різна інформація: що це сталося через конфлікт із гравцями команди, чи то було одноосібне рішення президента клубу Ріната Ахметова.

Також повідомлялося, що фахівець отримував пропозиції від житомирського Полісся, але нідерландець спростував ці чутки.

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