Відомий аргентинський півзахисник завершив кар'єру

Колишній півзахисник ПСЖ, Роми, Палермо та збірної Аргентини Хав'єр Пасторе оголосив про завершення кар'єри.

Про це він повідомив у інтерв'ю Relevo.

“Моє тіло більше не витримало. Травма стегна була дуже важкою та обмежила мою здатність грати у футбол. Футбол покидав мене, голова втрачала сили, бо це було нестерпно. Ми залишаємо один одного”, – заявив Пасторе.

Останніми роками кар'єри аргентинського футболіста переслідували травми, а його останнім клубом став Катар СК, який він залишив ще влітку 2023 року. З того часу 35-річний гравець так і не зміг знайти собі нове місце роботи.

Влітку 2011 року ПСЖ купив Пасторе у Палермо за 42 млн євро. Він став одним із перших гучних трансферів парижан в епоху шейхів.

За збірну Аргентини Пасторе зіграв 29 матчів та забив 2 м'ячі.