Пакета звинувачують у причетності до порушень правил ставок
Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення півзахиснику Вест Гема Лукасу Пакета в причетності до порушень правил ставок.
Про це повідомляє пресслужба The FA.
Зазначається, що футболіст намагався вплинути на хід, поведінку або будь-який інший аспект чи подію в матчах і навмисно прагнув отримати картку з метою вплинути на ринок ставок, щоб одна або більше осіб отримали прибуток.
У гравця є час до 3 червня 2024 року надати відповідь на ці звинувачення.
Нагадаємо, раніше ФАА відкрила справу проти півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі через ставки на спортивні події. Йому загрожує ще одна дискваліфікація.