Пакета звинувачують у причетності до порушень правил ставок

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення півзахиснику Вест Гема Лукасу Пакета в причетності до порушень правил ставок.

Про це повідомляє пресслужба The FA.

Зазначається, що футболіст намагався вплинути на хід, поведінку або будь-який інший аспект чи подію в матчах і навмисно прагнув отримати картку з метою вплинути на ринок ставок, щоб одна або більше осіб отримали прибуток.

West Ham United’s Lucas Paqueta has been charged with misconduct in relation to alleged breaches of FA Rules E5 and F3.



Full statement: https://t.co/dO1hYIMc2k pic.twitter.com/lRzcSHV3JI — FA Spokesperson (@FAspokesperson) May 23, 2024

У гравця є час до 3 червня 2024 року надати відповідь на ці звинувачення.

Нагадаємо, раніше ФАА відкрила справу проти півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі через ставки на спортивні події. Йому загрожує ще одна дискваліфікація.