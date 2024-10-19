Динамо здивує, Полісся розіб'є мрії дебютанта. Що станеться в 10 турі УПЛ, і як це використати

Українська Прем'єр-ліга повертається після матчів збірних. Після п’ятничного матчу в Ковалівці протягом 3 наступних днів 14 команд проведуть ще 7 зустрічей.

Чемпіон продовжує розглядати події в найкращій лізі світу через призму тих любителів спорту, які не уявляють свого життя без смачних перспективних інвестицій. На черзі – три події з числа матчів УПЛ.

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Матч: Оболонь – Динамо, дата – 19 жовтня, час початку – 15:30

Команда Олександра Шовковського проведе номінально виїзний матч на київській "Оболонь Арені". Колектив Сергія Шищенка зіграє 6 із початку сезону домашній поєдинок. Наразі успіхи Оболоні обмежені 1 перемогою (в останній грі на своєму полі – з Інгульцем) та 2 нічиїми. В інших 2 зустрічах "пивовари" поступалися не мінімально, й кожного разу не забивали. Якщо львівський Рух столичному клубу відвантажив 4 голи, то луганська Зоря обмежилася двома результативними ударами.

Динамо з початку розіграшу-2024/25 на виїзді зіграло 4 матчі. В усіх кияни брали гору, а в 3 із 4 випадків – з різницею більш як у 1 м’яч. Варто зазначити, що "біло-сині" не мінімально перегравали команди, які розташовуються у таблиці вище за "пивоварів" – Карпати, Зорю та Лівий берег. І не думаю, що пауза на матчі збірних та залучення енної кількості футболістів "біло-синіх" на ці ігри матиме якийсь вплив на неможливість реалізації такого сценарію й цього разу. Навіть якщо в складі фаворита буде кілька кадрових втрат, а Шовковському буде нелегко привести до спільного знаменника кількох футболістів команди, на малюнку гри та домінуванні номінальних гостей це не позначиться.

Ставка: Ф2 (-1,5) за 1,66 в БК "Фавбет"

Полісся – Лівий берег, 19 жовтня, 18:00

Впевнена хода житомирців навряд чи буде порушена амбітним новачком УПЛ. Та якого перебігу подій варто очікувати в матчі "вовків" та "лелек"? Напрошується щонайменше один варіант розвитку сюжетної лінії.

ФК Полісся

У 5 із 8 проведених із початку сезону матчів Полісся забивало більш як 1 м’яч. 5 із 8 ігор житомирці провели вдома, і в 3 їм так само вдавалися не мінімальні успіхи біля воріт суперників. Не думаю, що перед нами той випадок, коли поліщуки обмежувалися 1 голом, як це було в матчах із Інгульцем та ЛНЗ. Так, із 4 зіграних матчів на виїзді лише в 1 ЛБ пропускав більш як 1 гол. Вважаю, що атака Полісся нині достатньо вправна, щоб забити хоча б 2 м'ячі.

Ставка: Полісся ІТБ (1,5) за 1,60

ЛНЗ – Інгулець, 20 жовтня, 13:00

У першому матчі неділі в Черкасах ЛНЗ спробує зламати опір Інгульця. І таке завдання господарям цілком до снаги. Наразі клуб із Петрового виглядає чи не найслабшим колективом УПЛ, і навіть з урахуванням останніх невдач "заводу" такий стан речей аж ніяк не змінюється.

Не менш важливо те, що перед нами команди з абсолютно протилежним бекграундом. З 12 узятих з початку сезону балів 10 ЛНЗ заробив саме вдома. Інгульцю ж поки, на превеликий жаль для вболівальників цього клубу, де постачати очки іншим командам, різниці ніякої – з 5 набраних з початку сезону балів на виїзді петрівці взяли 2. Вважаю, що вірогідність перемоги команда Андреса Карраско висока.

Ставка: П1 за 1,70 в БК "Фавбет"