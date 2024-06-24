Чорноморець оголосив про відхід Кузика та Бойчука
Чорноморець не став продовжувати контракт з півзахисниками Орестом Кузиком та Богданом Бойчуком.
Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.
28-річний Бойчук минулого сезону відіграв 28 матчів. На його рахунку — 4 голи та 2 асисти.
На рахунку 29-річного Кузика 30 матчів, в яких він забив 5 голів та 3 асисти.
Напередодні "моряки" підписали двох досвічених гравців — Артура Рудька та Богдана Бутка.
Нагадаємо, Чорноморець за підсумками сезону фінішували на 12-й сходинці чемпіонату України.