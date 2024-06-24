Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трансфер Себальйоса в Динамо стає сагою: на заваді — примхи батька та вимоги Шовковського

Игорь Чернявский — 24 червня, 18:50
Трансфер Себальйоса в Динамо стає сагою: на заваді — примхи батька та вимоги Шовковського

Перехід колумбійського захисника Браяна Себальоса з Форталези в Динамо може зірватися через дві причини.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, кияни домовилися з самим гравцем та його нинішнім клубом, але на заваді можуть стати "нові примхи" батька Браяна. Раніше повідомлялося, що він не хоче відпускати свого сина в Україну.

Втім, є нюанси і з боку Динамо. Після того, як Себальос успішно пройшов медогляд, з’ясувалося, що він не відповідає вимогам Олександра Шовковського. Головний тренер хоче бачити у своїй команді високо, атлетичного центрбека з хорошим першим пасом, але параметри 23-річного колумбійця не підходять під цю характеристику.

Реальна антропометрія Браяна виявилася не тою, яку вказували на стастичних порталах: зріст —182 сантиметри, вага — 74 кілограми. ТаТоТаке зазначає, що Динамо вже знайшло запасний варіант на випадок зриву трансферу Себальоса, але не повідомляє ім’я потенційного новачка "біло-синіх".

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Форталеза

Динамо Київ

Брагару — про Динамо: Хочеться, щоб команда потрапила в груповий раунд Ліги чемпіонів
Екслегіонер Динамо: Мій 8-річний часто молиться перед сном, щоб в Україну повернувся спокій та мир
Хачеріді: Може, Суркіс захоче за Шапаренка 100 млн
Перший з часів Шевченка: Шапаренко став другим гравцем Динамо, який забивав за Україну на Євро
Бражко: Будемо робити все, щоб вийти в плей-оф

Останні новини