Ярославського оголосили в розшук у Росії

Власника харківського Металіста Олександра Ярославського, який незадовго до повномасштабного воєнного вторгнення росіян залишив Україну, оголошено в розшук у Росії.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на базу даних МВС РФ.

64-річного бізнесмена розшукують за кримінальною статтею. У чому саме підозрюють Олександра Ярославського — не уточнюється.

"Ярославський Олександр Владиленович, 05.12.1959. Розшукується за статтею КК", — йдеться у розшуковій картці.

Нагадаємо, що 9 лютого 2022 року кортеж Ярославського потрапив у ДТП під Харковом, унаслідок якої загинув один пішохід. Після цього власник Металіста залишив Україну і полетів до Лондона.

У липні 2022-го Ярославський приїздив до України й співпрацював зі слідством як свідок у справі про смертельну ДТП, однак згодом знову повернувся за кордон.

За підсумками минулого сезону-2023/2024 Металіст, який останні два роки має фінансові негаразди, посів 14-те місце в Першій лізі (четверте в групі Вибування), зберігши прописку в другому за силою дивізіоні українського футболу.