Про стадіони – це взагалі пи***ць: Шуфрич-молодший назвав ідіотом тренера клубу УПЛ

Колишній віцепрезидент Говерли, син проросійського політика Нестора Шуфрича, Олександр Шуфрич назвав головного тренера Карпат Владислава Лупашка ідіотом.

Таким чином він відреагував на слова фахівця про те, варто пускати на стадіону максимальну кількість людей, але за умови, що вони будуть самі нести відповідальність за свою безпеку.

Спершу Шуфрич-молодший написав: "Лупашко якийсь ідіот. Про стадіони – це взагалі пи***ць". Після того, як його фраза спричинила бурхливі обговорення, він додав:

Лупашко какой-то идиот. Про стадионы это вообще пиздец. — Shufrych Oleksandr (@Shufa__10) September 21, 2024

"Не думав що мої слова викличуть такий резонанс. Одразу кажу, що кожне своє слово підтримую. Ляпнути таке про людей на стадіоні – це дійсно ідіотизм. Щодо футбольної складової, то Карпати грають достатньо цікаво, але чи стане цей підхід системним, і чи принесе результат, покаже час"

Не думав що мої слова викличуть такий резонанс. Одразу кажу, що кожне своє слово підтримую. Ляпнути таке про людей на стадіоні - це дійсно ідіотизм. Щодо футбольної складової, то Карпати грають достатньо цікаво, але чи стане цей підхід системним і чи принесе результат покаже час. — Shufrych Oleksandr (@Shufa__10) September 22, 2024

Лупашко аргументував свою думку тим, що лише з великою кількістю вболівальників на трибунах футбол буде "щирим та сміливим". Зазначимо, що матч 2 туру чемпіонату України між Карпатами та Динамо у Львові відвідали 6300 вболівальників. Львівський клуб значно перевищив максимально допустиму кількість глядачів на стадіоні, за що потім був оштрафований.