Шовковський: Ми точно знаємо, як ми будемо діяти

Головний тренер київського Динамо прокоментував матч проти Партизана у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

– Володимир Шепелєв травмувався. Які прогнози на його відновлення?

– На жаль, це сталося в останній день і досить болюча у нього травма гомілкостопу. Не знаю на скільки довго, але це точно травма на два-три тижні.

– Чи є ще якісь втрати в команді? Чи всі інші готові до матчу?

– Ви знаєте, що двоє наших гравців зараз знаходяться в розташуванні збірної України U-19. Команда зайняла друге місце у своїй групі, вийшла в півфінал, де продовжить боротьбу. Безпосередньо всі гравці київської команди U-19, ті, які належать вже до першої, команди проявили себе непогано на цьому турнірі. І саме завдяки їхнім діям вони змогли здолати збірну Італії. Бажаємо їм вдалого виступу. Ще троє гравців, які належать клубу готуються до Олімпіади. Це Рубчинський, Брагару і Михайленко. Ми не можемо на них розраховувати.

– Ваш суперник вже проводив офіційні матчі цього сезону, ви ще не проводили. Чи є це перевагою для «Партизану»?

– Не просто відповісти на це питання, тільки гра може дати відповідь. Але ми чудово проаналізували дії нашого суперника, маємо план на гру. Ми точно знаємо, як ми будемо діяти. Вважаю, ми досить непогано ми підготовлені, але знову ж таки - гра все покаже.

Слава Україні!

Нагадаємо, матч з Партизаном відбудеться 23 липня. Початок зустрічі на "Арені Люблін" — о 21:00 за київським часом.

Володимир Крупчук з Любліна