Тренер Колоса відреагував на скасований гол у матчі з Шахтарем

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв вважає, що його команді не пощастило у матчі з Шахтарем (0:1) у матчі 10-го туру УПЛ.

Про це фахівець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Мене дуже шкода хлопці, які заслуговують на більше. Вони прикладають дуже великі зусилля і на тренуваннях, і в іграх. Я дуже радію цьому, я бачу в цьому прогрес. Але мене дуже засмучує, що доля їх не винагороджує. Скасування голу? Я не розбирався в цій ситуації. Є арбітри, таке рішення ухвалили. Напевно, був фол, якщо вони так вирішили. Дуже шкода, бо це був дуже емоційний момент. Це наш шлях, який потрібно пройти", – сказав Поздєєв.

Нагадаємо, Колос зрівняв рахунок наприкінці зустрічі з "гірниками". Однак гол скасували після перегляду ВАР.

Зазначимо, що ковалівці ще жодного разу у своїй історії не перемагали Шахтар, у них в активі є лише 1 нічия у 13 матчах.

Наразі Колос посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 8 балів. Наступний матч команда зіграє 25 жовтня проти Полісся.