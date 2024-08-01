Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гравець Полісся: Усик додасть нам впевненості

Ігор Чернявський — 1 серпня, 12:51
Гравець Полісся: Усик додасть нам впевненості

Півзахисник Полісся Олександр Назаренко вважає, що своєю присутністю на тренуванні Олександр Усик надасть команді впевненості.

Про це Назаренко розповів у коментарі Tribuna.com.

"Так, сьогодні бачили його. Він вже з нами їхав на тренування в автобусі. Дуже приємно знаходитися поруч з такою людиною. Він нам додасть впевненості", — сказав Назаренко.

Нагадаємо, напередодні Усик взяв участь у тренуванні Полісся перед матчем-відповіддю зі словенською Олімпією у другому кваліфікаційному рауді Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 липня. Початок матчу — о 19:00.

Полісся Олександр Усик Олександр Назаренко

Олександр Усик

Усик: У світовій історії ще не було такого, щоб чемпіон світу з боксу грав за один із найкращих клубів України
Жадібне пузо, ти мій друг: Усик звернувся до Ф'юрі
Якісь лелеки літали біля мене: Усик розповів, як пережив той самий апперкот від Ф’юрі
Усик: Не можна допустити зникнення боксу із програми Олімпійських ігор
Денисов: Сьогодні Усик приєднається до Полісся

Останні новини