Гравець Полісся: Усик додасть нам впевненості

Півзахисник Полісся Олександр Назаренко вважає, що своєю присутністю на тренуванні Олександр Усик надасть команді впевненості.

Про це Назаренко розповів у коментарі Tribuna.com.

" Так, сьогодні бачили його. Він вже з нами їхав на тренування в автобусі. Дуже приємно знаходитися поруч з такою людиною. Він нам додасть впевненості", — сказав Назаренко.

Нагадаємо, напередодні Усик взяв участь у тренуванні Полісся перед матчем-відповіддю зі словенською Олімпією у другому кваліфікаційному рауді Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться сьогодні, 1 липня. Початок матчу — о 19:00.