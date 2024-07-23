Оболонь здолала Чернігів у контрольному матчі
Київська Оболонь обіграла першоліговий Чернігів у товариському матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Голами у складі "пивоварів" відзначились Тарануха та Вишневський.
Товариський матч
23 липня
Оболонь — Чернігів 2:1 (1:1)
Наступний контрольний матч кияни зіграють з рівненським Вересом, який відбудеться 26 липня.
Нагадаємо, раніше кияни підписали нападника львівського Руха Дениса Теслюка та підсилилась півзахисником Металіста 1925 Костянтином Бичеком.