Оболонь здолала Чернігів у контрольному матчі

Київська Оболонь обіграла першоліговий Чернігів у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Голами у складі "пивоварів" відзначились Тарануха та Вишневський.

Товариський матч

23 липня

Оболонь — Чернігів 2:1 (1:1)

Наступний контрольний матч кияни зіграють з рівненським Вересом, який відбудеться 26 липня.

Нагадаємо, раніше кияни підписали нападника львівського Руха Дениса Теслюка та підсилилась півзахисником Металіста 1925 Костянтином Бичеком.