Німецька педантичність: у Барселоні запровадили жорстку систему штрафів

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік запровадив жорстку систему штрафів у Барселоні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на півзахисника "блаугранас" Педрі.

Джерело ознайомилося із записом популярного телешоу Martínez y Hermanos, у якому Педрі розповів про те, яких змін зазнала "внутрішня кухня" Барселони після приходу німецького тренера.

За словами хавбека, Флік дуже серйозно ставиться до пунктуальності. За запізнення на тренування передбачені не лише фінансові санкції, а й навіть відсторонення від найближчого поєдинку.

На чолі з Фліком Барселона майже ідеально розпочала сезон, вигравши 11 із 12 матчів у Ла Лізі. Окрім того, нещодавно каталонці принизили Реал у його власному ж лігві.

Сьогодні, 6 листопада команда Фліка проведе виїзний матч 4 туру Ліги чемпіонів проти сербської Црвени Звєзди.