Пропустив два роки через сексуальне насильство: ексгравець збірної Німеччини знайшов новий клуб

Турецький Анкарагюджю оголосив про підписання контракту з колишнім гравцем збірної Німеччини Ніко Шульцем.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони погодили договір на два роки. Захисник приєднався до команді зі столиці Туреччини на правах вільного агента. Анкарагюджю грає у другому за силою дивізіоні.

31-річний Шульц останні два сезони не грав. У серпні 2022 року його дівчина звинуватила футболіста у домашньому насильстві. Влітку 2023 року Боруссія Дортмунд розірвала з ним контракт.

Шульц також грав за Герту, Боруссію Менхенгладбах та Гоффенхайм. На його рахунку 2 голи за 12 поєдинків у складі збірної Німеччини.