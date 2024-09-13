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Пропустив два роки через сексуальне насильство: ексгравець збірної Німеччини знайшов новий клуб

Руслан Травкін — 13 вересня, 11:50
Пропустив два роки через сексуальне насильство: ексгравець збірної Німеччини знайшов новий клуб
Ніко Шульц (праворуч)
ankaragucu.org.tr

Турецький Анкарагюджю оголосив про підписання контракту з колишнім гравцем збірної Німеччини Ніко Шульцем.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони погодили договір на два роки. Захисник приєднався до команді зі столиці Туреччини на правах вільного агента. Анкарагюджю грає у другому за силою дивізіоні.

31-річний Шульц останні два сезони не грав. У серпні 2022 року його дівчина звинуватила футболіста у домашньому насильстві. Влітку 2023 року Боруссія Дортмунд розірвала з ним контракт.

Шульц також грав за Герту, Боруссію Менхенгладбах та Гоффенхайм. На його рахунку 2 голи за 12 поєдинків у складі збірної Німеччини.

Анкарагюджю Ніко Шульц

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