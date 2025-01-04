Ніцца в меншості втримала перемогу над Ренном у 16 турі Ліги 1

Ніцца здобула мінімальну перемогу над Ренном у межах 16 туру французької Ліги 1.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів поля. Зазначимо, що через пряме вилучення Пабло Росаріо підопічні Франка Еса догравали гру в меншості.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

3 січня, 16 тур

Ніцца – Ренн 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 12 Гессан, 1:1 - 27 Калімуендо, 2:1 - 34 Діоп, 3:1 - 45+5 Лаборд, 3:2 - 49 Трюффер

Після цієї перемоги Ніцца піднялася до зони Ліги чемпіонів, набравши 27 очок у 16 поєдинках. Ренн наразі розташувався на 12 сходинці, маючи 17 залікових балів у запасі.

Наступну гру "орлята" проведуть проти Реймса, а "червоно-чорні" проти Марселя.