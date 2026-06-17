Незнайомець проникнув у дім легенди Баварії та хотів переспати з його донькою

Колишній півзахисник мюнхенської Баварії Мехмет Шолль і його 20-річна донька потрапили у неординарну ситуацію.

Про це повідомляє Bild.

До їхнього дому проникнув незнайомий 48-річний чоловік із метою переспати з донькою ексгравця збірної Німеччини. Він увійшов через відчинені двері, залишивши свій рюкзак і взуття при вході.

Після цього він зайшов на кухню поїв, помився у ванній та голим попрямував у спальню доньки Шолля. Вона знаходилася там разом зі своїм бойфрендом, який грає за дубль Мюнхена-1860.

"Коли цей безумець хотів лягти на мене, ми з моїм хлопцем його побили. А потім тримали його, поки не приїде поліція", – розповіла дівчина.

Виявилося, що незваний гість страждає від психічних розладів.

Шолль виступав за Баварію в 1992 – 2007 роках. Став переможцем Ліги чемпіонів 2001 року. Забив 8 голів у 36 матчах за збірну Німеччини, з якою виграв Євро-1996.