Netflix випустить документальний фільм про скандальну зірку Реала

У 2025 році Netflix представить документальний фільм, присвячений життю та кар’єрі Вінісіуса Жуніора – вінгера мадридського Реала та збірної Бразилії.

Проект стане глибоким зануренням у життєвий шлях 24-річного футболіста, який став іконою для мільйонів шанувальників по всьому світу.

Netflix обіцяє показати не лише професійний розвиток Вінісіуса, але й торкнутися особистих моментів його життя, які раніше були поза увагою широкої аудиторії. Глядачі зможуть побачити, як футболіст долав труднощі на початку своєї кар’єри, включаючи виклики, які виникали через його походження та умови життя в Бразилії.

Особлива увага в документальному фільмі буде приділена важливій темі – боротьбі з расизмом у футболі. Вінісіус, який неодноразово ставав жертвою дискримінації, активно виступає за справедливість і рівність у спорті. Фільм розкриє, як він протистояв упередженням та став голосом змін для майбутніх поколінь.

Vini Jr., a documentary about the life and career of the 24-year-old Brazilian football idol, is coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/qwccKNE7qC — Netflix (@netflix) November 19, 2024

Нагадаємо, цього сезону на рахунку лідера Реала 8 голів та 4 результативні передачі у 12 матчах Ла Ліги.