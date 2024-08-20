Важкий удар для Трубіна, розгром Довбика, невтішні висновки для Мудрика. Як там наші зіграли

Провідні європейські чемпіонати повертаються. Це означає, що й найкращі українські футболісти знову будуть на перших шпальтах закордонних видань, адже, як відомо, нашого цвіту — по всьому світу.

Чемпіон повертається до традиції огляду виступів українців за кордоном. Цього разу у фокусі нашої уваги першості Португалії, Англії, Шотландії та Італії та 8 гравців.

Анатолій Трубін

У 2 турі португальської Примейри лісабонська Бенфіка протистояла Каса Піа, і суперника впевнено переграла (3:0). Український голкіпер вийшов із перших хвилин, і відіграв із першого до останнього свистка. Аналітичні портали дії Анатолія оцінили доволі високо. WhoScored дав 6,8 бали, SofaScore — 7,0. Але, як виявилося, для Трубіна ця гра виявилася вкрай неприємною, хоч він і нагадав про себе в соцмережі.

Після матчу в Анатолія діагностували розтягнення зв'язок лівого гомілковостопного суглоба. Як розказав португальський журналіст Бруно Андраде, є вірогідність, що Трубін вилетів на тривалий час. За його інформацією, "орли" не налаштовані довіряти дублеру Анатолія Самуелю Соарешу. Саме тому лісабонці планують вийти на ринок вільних агентів та підписати стража воріт, який має стати №1, поки Трубін лікується. Бенфіка посідає восьму позицію з 3 балами.

Віталій Миколенко

Евертон зіграв перший матч нового сезону в АПЛ. І зробив це украй невдало. Ліверпульці з розгромним відставанням у рахунку поступилися Брайтону на своїй території (0:3). Миколенко вийшов із перших хвилин і провів увесь поєдинок.

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На жаль, записати собі матч у актив Віталій не може, що підтверджують і оцінки від аналітичних порталів. WhoScored дав Миколенку лише 5,9 бали, SofaScore — 6,0. Обидва показники — серед найнижчих на дві команди.

Михайло Мудрик

Челсі свій матч першого туру АПЛ грав із Манчестер Сіті, й супернику поступився (0:2). Мудрик у грі так і не з'явився — українець провів усі 90 хвилин на "банці", але про Михайла згадав не тільки наставник "синіх" Енцо Мареска, а й провідне британське ЗМІ.

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Перед початком сезону-2024/25 в найсильнішій лізі світу видання The Athletic презентувало свою "оцінку" кожному футболісту Челсі, не оминувши увагою й Михайла.

"Мудрик все ще виглядає тим, хто не може знайти себе. І це при тому, що з моменту його трансферу із Шахтаря минуло вже 1,5 роки. Наразі його вигідний продаж неможливий, а самому футболісту буде вкрай важко отримати велику кількість хвилин на полі, зважаючи на прихід у команду Педру Нету. Останній перейшов із Вулвергемптона, і раніше не раз доводив, що готовий отримувати стабільну ігрову практику в АПЛ", – резюмують автори.

Ілля Забарний

Борнмут свою гру проводив проти Ноттінгема на виїзді. Й зумів відігратися лише наприкінці матчу (1:1). Забарний відіграв усі 90 хвилин, і провів доволі якісний матч. Зокрема, Ілля зробив 3 перехоплення та виграв 2 дуелі на другому поверсі.

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Не дивно, що аналітичні портали щодо Іллі у своїх оцінках теж були єдиними. WhoScored нагородив його 6,7 балами, SofaScore "дав" 7,0.

Олександр Зінченко

Арсенал здобув перемогу у протистоянні з Вулвергемптоном (2:0). Вікторія "канонірів" стала можливою не без участі українського футболіста. Зінченко вийшов у стартовому складі й провів на полі 69 хвилин. Олександр провів якісний матч, про що свідчать і оцінки аналітичних ресурсів WhoScored та SofaScore — обидва портали виставили Зінченку по 7,0. Серед іншого, Зінченко був сильнішим за опонентів у 3 із 5 повітряних дуелей та зумів здійснити 2 перехоплення.

Після матчу Олександр привернув увагу не тільки в соцмережі. Сайт Arseblog.news цитує Зінченка.

"Звісно, перемога — завжди приємне відчуття. Це той підсумок, якого команда прагне завжди. Кожен знає, що втрачати залікові бали аж ніяк не можна, щонайменше — удома. Ми мали неприємний досвід у минулому, тоді команда втрачала немало очок, і це сталося саме в найбільш важливі моменти. Сьогодні Арсенал значно голодніший, ніж раніше, проте на чекають ще багато матчів, і в чемпіонаті може відбутися будь що, просто усе що завгодно, адже АПЛ — вірогідно, є найкращою лігою в світі", – пояснив Зінченко.

Микола Кухаревич

Шотландський Хіберніан зіграв матч у Кубку Ліги Шотландії. Суперником команди українського нападника Миколи Кухаревича на виїзді був Селтік. Микола провів на полі 63 хвилини. Гранд із Глазго переміг (3:1), проте ексфутболіст Руха про себе на полі заявив більш ніж голосно.

A superb header from Mykola Kuharevich 👏



pic.twitter.com/Jf2ac8Q0vG — Hibernian Football Club (@HibernianFC) August 18, 2024

Кухаревич забив. Це перший гол Миколи з початку сезону, він узяв участь вже у 3 матчах у всіх турнірах.

Артем Довбик

У 1 турі італійської Серії А Рома на виїзді протистояла Кальярі. Довбик вийшов у стартовому складі "вовків" та зіграв майже весь матч. Вже на 90-й хвилині замість Артема на полі з'явився Стефан Ель-Шаараві. Поєдинок завершився з нулями на табло, а український форвард відверто не вразив.

Це видно з оцінок аналітичних порталів. WhoScored футбол Довбика побачив із балом 6,4, а це четвертий показник серед гравців Роми з кінця. Не набагато більше Артем отримав від SofaScore — 6,7 (менша оцінка лише в одного футболіста римлян).

Не в захваті від гри Довбика й італійські ЗМІ. Voce Giallorossa склала для себе наступне враження.

"Зумів завдати трьої ударів по воротам з показником xG 0,88. Мабуть, це важлива деталь, зважаючи на те, наскільки колишній нападник Жирони виглядав ізольованим від партнерів по команді. Втім, варто відзначити й інший бік того, що сталося: наразі Довбик уже "винен" партнерам і вболівальникам, і надалі мусить грати значно гостріше в наступних іграх", — підкреслює автор.

А от що написано на Giallorossi.net.

"Ми побачили просто-таки фантасмагорію в першій половині, а в другому таймі вже можна було помітити його взаємодію з Пеллегріні, а також удар у поперечину. Він точно ще має бути адаптованим до механізмів команди, адже наразі ми бачимо очевидну нестачу порозуміння з одноклубниками".

Руслан Малиновський

Дженоа свій матч грала проти міланського Інтера. І зуміла діючого чемпіона здивувати. Поєдинок завершився внічию (2:2), та головне, що помітною фігурою на полі був український півзахисник.

Малиновський вийшов із перших хвилин та відіграв 71 хвилину. Серед іншого, в його активі 88% точних передач та удар у бік воріт суперника.

WhoScored та SofaScore гру Руслана оцінили середніми балами — він отримав 6,2 та 6,6 відповідно.