Колишній наставник Зорі очолив сербський клуб

Колишній головний тренер луганської Зорі Ненад Лалатович очолив сербський клуб Молодість Лучані.

Про це йдеться на офіційному обліковому записі команди в Instagram.

46-річний Лалатович очолив Зорю влітку минулого року, але пропрацював із українською командою лише два місяці. У листопаді фахівець очолив Спартак Суботіца, але вже у квітні теж залишив свою посаду.

Кар'єру тренера Лалатович розпочав у 2011 році. За цей період він очолював 16 клубів.

Як гравець з 2003 по 2005 рік грав за донецький Шахтар. Ненад у 2007 році завершив кар'єру футболіста.