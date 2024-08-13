Колишній наставник Зорі очолив сербський клуб
Колишній головний тренер луганської Зорі Ненад Лалатович очолив сербський клуб Молодість Лучані.
Про це йдеться на офіційному обліковому записі команди в Instagram.
46-річний Лалатович очолив Зорю влітку минулого року, але пропрацював із українською командою лише два місяці. У листопаді фахівець очолив Спартак Суботіца, але вже у квітні теж залишив свою посаду.
Кар'єру тренера Лалатович розпочав у 2011 році. За цей період він очолював 16 клубів.
Як гравець з 2003 по 2005 рік грав за донецький Шахтар. Ненад у 2007 році завершив кар'єру футболіста.