Колишній претендент на посаду головного тренера Динамо може очолити клуб Ліги чемпіонів

Динамо Загреб розглядає можливість призначення головним тренером 53-річного фахівця Ненада Б'єліци.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі "Х" (Twitter).

Його останнім клубом був Уніон Берлін, який він очолював із листопада 2023 року до травня 2024.

Ненад уже тренував Динамо Загреб з 2018 до 2020 року. Разом із клубом він двічі вигравав чемпіонат Хорватії.

Варто зазначити, що влітку 2020 року Б'єліца був претендентом на посаду тренера київського Динамо, але "біло-синіх" тоді очолив Мірча Луческу.