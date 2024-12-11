Найганебніше тренування пенальті в історії: гравці Ман Сіті здивували "влучністю" з точки

Манчестер Сіті активно готується до матчу проти Ювентуса у межах шостого раунду основного етапу Ліги чемпіонів.

"Містяни" вирішили потренувати 11-метрові удари, чим і поділилися у соціальних мережах, але згодом прибрали допис.

На відео видно, як зіркові гравці намагаються влучити у верхній кут воріт, проте пробивають повз ворота. Це все при тому, що голкіпера у "рамці" не було.

Фанати вже окрестили цю серію ударів з позначки – найганебнішим, що вони бачили у виконанні "містян".

Нагадаємо, Ювентус зіграє з Манчестер Сіті у середу, 11 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Після 5 турів підопічні Пепа Гвардіоли йдуть на 20 місці, набравши лише 8 очок.