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Ювентус – Манчестер Сіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 10 грудня 2024, 16:35
Ювентус – Манчестер Сіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images

Ювентус прийматиме Манчестер Сіті в межах шостого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 11 грудня, на "Альянц Стедіум" у Турині. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після 5 турів чемпіон Англії та найтитулованіший клуб у Італії мають схожу ситуацію в турнірній таблиці. Манчестер Сіті набрав 8 очок, двічі обігравши суперника, двічі зігравши внічию та зазнавши одну поразку.

Аналогічна ситуація і в Ювентуса, який знаходиться трохи нижче через гіршу різницю забитих та пропущених. Наразі команди посідають 17 та 19 позицію в Лізі чемпіонів.

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