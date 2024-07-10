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Наполі оголосив про трансфер чемпіона Європи-2020

Владислав Уткін — 10 липня, 15:57
Наполі оголосив про трансфер чемпіона Європи-2020

Ексзахисник Роми Леандро Спінаццола став гравцем Наполі.

Про це повідомила пресслужба неаполітанців.

Спінаццола перейшов на правах вільного агента, оскільки його угода із Ромою закінчилась в червні. Наполі уклали дворічний контракт із 31-річним футболістом — до літа 2026 року.

Минулого сезону Леонардо взяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 гольові передачі.

Спінаццола вигравав зі збірною Італії Євро-2020. На тому турнірі захисник двічі визнавався найкращим гравцем матчу.

Наполі Рома Леонардо Спінаццола

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