Наполі оголосив про трансфер чемпіона Європи-2020

Ексзахисник Роми Леандро Спінаццола став гравцем Наполі.

Про це повідомила пресслужба неаполітанців.

Спінаццола перейшов на правах вільного агента, оскільки його угода із Ромою закінчилась в червні. Наполі уклали дворічний контракт із 31-річним футболістом — до літа 2026 року.

Минулого сезону Леонардо взяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 гольові передачі.

Спінаццола вигравав зі збірною Італії Євро-2020. На тому турнірі захисник двічі визнавався найкращим гравцем матчу.