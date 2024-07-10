Наполі оголосив про трансфер чемпіона Європи-2020
Ексзахисник Роми Леандро Спінаццола став гравцем Наполі.
Про це повідомила пресслужба неаполітанців.
Спінаццола перейшов на правах вільного агента, оскільки його угода із Ромою закінчилась в червні. Наполі уклали дворічний контракт із 31-річним футболістом — до літа 2026 року.
Минулого сезону Леонардо взяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 гольові передачі.
Спінаццола вигравав зі збірною Італії Євро-2020. На тому турнірі захисник двічі визнавався найкращим гравцем матчу.