Керівництво Реала не дозволило Мбаппе відвідати матч проти Атлетико

Форвард Реала Кіліан Мбаппе не буде присутнім на матчі Реала проти Атлетико у 8 турі Ла Ліги.

Про це повідомляє Lequipe.

За інформацією джерела, Реал не дозволив Мбаппе відвідати стадіон "Метрополітано", щоб уникнути будь-яких сутичок з фанатами, оскільки кілька зіткнень відбулися між суперниками напередодні матчу, зокрема проти Вінісіуса Джуніора.

Нагадаємо, французький форвард не зміг дограти поєдинок проти Алавеса через проблеми з м'язами. На 80-й хвилині його замінив Арда Гюлер.

Після медичного обстеження у 25-річного нападника діагностовано травму біцепса стегна лівої ноги. Загалом його відновлення може зайняти три тижні.

Зазначимо, що матч відбудеться сьогодні, 29 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом.