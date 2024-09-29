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Керівництво Реала не дозволило Мбаппе відвідати матч проти Атлетико

Володимир Кук — 29 вересня, 16:28
Керівництво Реала не дозволило Мбаппе відвідати матч проти Атлетико

Форвард Реала Кіліан Мбаппе не буде присутнім на матчі Реала проти Атлетико у 8 турі Ла Ліги.

Про це повідомляє Lequipe.

За інформацією джерела, Реал не дозволив Мбаппе відвідати стадіон "Метрополітано", щоб уникнути будь-яких сутичок з фанатами, оскільки кілька зіткнень відбулися між суперниками напередодні матчу, зокрема проти Вінісіуса Джуніора.

Нагадаємо, французький форвард не зміг дограти поєдинок проти Алавеса через проблеми з м'язами. На 80-й хвилині його замінив Арда Гюлер.

Після медичного обстеження у 25-річного нападника діагностовано травму біцепса стегна лівої ноги. Загалом його відновлення може зайняти три тижні.

Зазначимо, що матч відбудеться сьогодні, 29 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом.

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