Інтер та Рома стежать за нападником Парми

21-річний французький нападник Парми Анж-Йоан Бонні знаходиться у сфері інтересів деяких клубів Серії А та АПЛ.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Скаути Інтера та Роми були на останніх іграх Парми та слідкували за грою перспективного форварда. Зазначається, що пропозицій про трансфер гравця наразі не було.

Взимку футболіста хотів підписати Ноттінгем Форест.

Бонні став гравцем Парми у 2021 році, коли на правах вільного агента перебрався з Шатору. У поточному сезоні забив 6 голів та віддав 3 асисти у 36 матчах.

У понеділок, 12 травня, Рома проведе поєдинок 36 туру Серії А проти Аталанти, яка розташувалася на третій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Клаудіо Раньєрі наразі знаходяться на 6 позиції, проте в разі перемоги вони одноосібно посядуть 4 місце.