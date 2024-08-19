Форвард Динамо пропустить матчі проти Зальцбурга

Нападник Динамо Матвій Пономаренко не зіграє у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард пропустить обидва матчі з австрійцями через пошкодження зв’язок гомілкостопного суглобу. Українець приєднається до команди після одужання на наступні раунди єврокубкових турнірів. Також зазначається, що Динамо дозаявило Валентина Рубчинського на матчі з Зальцбургом.

Нагадаємо, що перший матч проти австрійського клубу буде номінально домашнім для киян і відбудеться в середу, 21 серпня, в польському Любліні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.