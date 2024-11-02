На Тернопільщині одна з команд погрожувала 17-річному оператору віддати його в ТЦК

Менеджер і коментатор Асоціації футболу Тернопільщини Микола Комаренко розповів, як одна з обласних команд погрожувала юному оператору віддати його в Територіальний центр комплектації.

Слова Комаренка наводить Tribuna.com.

"Був випадок, коли оператор приїхав знімати матч, а немає кабеля, щоб підключити ноутбук до роутера. Можна транслювати через wi-fi, але якість тоді буде значно нижча. Він пішов до команди-господарів запитати за кабель, а вони грозилися віддати його в ТЦК.

Мабуть, їм здалося, що його прохання було занадто зухвалим. Не знаю, чому була така реакція, але комічності додає той факт, що оператору лише 17 років. Зрештою, пішли питати за кабель по будинках місцевих мешканців у селі і таки знайшли його. Трансляцію було врятовано", – сказав Комаренко.