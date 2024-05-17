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Суд наклав арешт на рахунки спонсора УПЛ та збірної України

Станіслав Лисак — 17 травня, 15:02
Суд наклав арешт на рахунки спонсора УПЛ та збірної України

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на букмекерську контору Vbet, яка є спонсором збірної України з футболу, Української Прем'єр-ліги та низки клубів УПЛ.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора України про накладення арешту на рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та пов’язаних з ним компаній.

Суддя заборонив проводити будь-які фінансові операції по рахунках, вказаних в ухвалі, яка підлягає негайному виконанню.

Протягом п'яти днів рішення може бути оскаржене.

У березні повідомлялося, що Українська Прем'єр-ліга домовилася з VBET Ukraine про продовження співпраці.

Чемпіонат України, УПЛ Vbet

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