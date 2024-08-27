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Монфіс: Якщо я можу щось зробити для Еліни, для українців, то зроблю це із задоволенням

Ігор Чернявський — 27 серпня, 19:21
Монфіс: Якщо я можу щось зробити для Еліни, для українців, то зроблю це із задоволенням
Getty Images

Французький тенісист Гаель Монфіс, чоловік Еліни Світоліної, висловив готовність допомагати землякам своєї дружини.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Як я вже казав, я на 100 відсотків підтримую свою дружину. Шлях, який я бачу це підтримувати її так сильно, наскільки я можу.

Очевидно, що для мене важко зробити щось більше, ніж бути поруч з дружиною. Для мене єдина річ, як мені здається, після стількох років того, що відбувається в Україні – це підтримувати її. Якщо я можу спробувати щось зробити для неї, для українців — я зроблю це із задоволенням.

Я слідую за нею в певному сенсі. Насправді вона є єдиною людиною, яка каже про те, як я можу допомогти. Я прислухаюся до цього.

Мені важко розповісти про це, бо я просто підтримую Еліну в цьому. Намагаюсь бути якомога більш відкритим для будь-якої допомоги, яку я можу надати зі свого боку, що я можу зробити", — сказав Монфіс.

Еліна та Гаель одружені з липня 2021 року. В жовтні 2022-го в пари народилася донька.

Еліна активно допомагає Силам оборони. Під час своїх визитів на Батьківщину тенісистка відвідує українських військових.

Еліна Світоліна Гаель Монфіс

Еліна Світоліна

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