Монфіс: Якщо я можу щось зробити для Еліни, для українців, то зроблю це із задоволенням

Французький тенісист Гаель Монфіс, чоловік Еліни Світоліної, висловив готовність допомагати землякам своєї дружини.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Як я вже казав, я на 100 відсотків підтримую свою дружину. Шлях, який я бачу — це підтримувати її так сильно, наскільки я можу.

Очевидно, що для мене важко зробити щось більше, ніж бути поруч з дружиною. Для мене єдина річ, як мені здається, після стількох років того, що відбувається в Україні – це підтримувати її. Якщо я можу спробувати щось зробити для неї, для українців — я зроблю це із задоволенням.

Я слідую за нею в певному сенсі. Насправді вона є єдиною людиною, яка каже про те, як я можу допомогти. Я прислухаюся до цього.

Мені важко розповісти про це, бо я просто підтримую Еліну в цьому. Намагаюсь бути якомога більш відкритим для будь-якої допомоги, яку я можу надати зі свого боку, що я можу зробити", — сказав Монфіс.