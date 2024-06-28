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Монако готує трансфер лідера збірної Грузії

Олександр Булава — 28 червня, 08:33
Монако готує трансфер лідера збірної Грузії

Монако зацікавлений у трансфері нападника Аякса та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Монегаски хочуть завершити перехід до завершення Євро-2024, щоб випередити Ліон, Марсель та Ланс.

Нагадаємо, Мікаутадзе другу половину минулого сезону провів в оренді за Мец. На його рахунку 3 голів та віддав 4 результативні передачі у 29 матчах.

Напередодні збірна Грузії з голом Жоржа обіграла Португалію та вперше в історії вийшла в плей-оф Євро-2024.

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