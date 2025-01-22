Помірявся силами з тигром і потримав на руках пітона: лідер Реала провів незвичайні канікули в Дубаї

Хавбек Реала Лука Модрич провів новорічні канікули в Дубаї, зробивши паузу у футбольному графіку, і використав цей час для відвідування приватного зоопарку Famepark.

Візит футболіста став справжньою сенсацією, а відео із зоопарку, які тільки нещодавно опублікував хорват, швидко розлетілися мережею.

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На одному з роликів півзахисник тримає в руках пітона. Спочатку Модрич позує з усмішкою, але в момент, коли змія повертається до нього, легенда футболу реагує з явним жахом. Вираз його обличчя став вірусним у соціальних мережах, викликавши шквал обговорень та мемів.

Luka Modric no podía ni ver a la serpiente y sus hijos no paraban de reírse 🤣🤣🤍 pic.twitter.com/8oLYJ8FzcL — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 17, 2025

Окрім цього, Лука Модрич також випробував свої сили у перетягуванні канату з тигром, проте зазнав поразки у цьому незвичайному змаганні.

Варто зазначити, що зоопарк мільярдера Саїфа Белхаси відомий у світі футболу. Його відвідують такі зірки, як Іван Ракітіч, Рафінья, Ламін Ямал, Вінісіус Жуніор та інші. Нині зоопарк Famepark продовжує приваблювати знаменитостей своїми екзотичними мешканцями та унікальними можливостями спілкування з тваринами.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 39-річного Модрича 1 гол і 3 результативні передачі в 19 матчах Ла Ліги.