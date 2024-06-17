Мілан назвав умову трансферу Ернандеса

Мілан готовий до продажу лівого захисника Тео Ернандеса.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво "россонері" не має наміру розлучатися з одним зі своїх лідерів, і готове вести переговори лише у випадку, коли надійде пропозиція в розмірі 100 мільйонів євро.

Чинний контракт гравця розрахований до червня 2026 року. У зв'язку із цим клуб готовий відновити переговори щодо продовження угоди після Євро-2024.

У сезоні-2023/24 француз у 46 матчах забив 5 голів та віддав 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Тео дав згоду на перехід у мюнхенську Баварію, яка