Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мічел: Я не впевнений у команді. Це ненормально

Ігор Чернявський — 13 серпня, 18:35
Мічел: Я не впевнений у команді. Це ненормально

Головний тренер Жирони Мічел Санчес не впевнений у своїй команді за кілька днів початку нової кампанії.

Про це він розповів у інтерв’ю Marca.

"Передсезонна підготовка була поганою, ми не змогли залучити усіх гравців. Зараз я не впевнений у команді та в тому, як ми будемо грати, а до початку сезону залишилося кілька днів це ненормально. Травмовані гравці, гравці на чемпіонаті Європи, Олімпійських іграх, новачки прибули із запізненням...

Я переймаюся через це, через те, що ми не можемо тренуватися разом. Процес був складним для нас. Мені не подобається відчуття, що я не можу контролювати те, що відбувається з командою. Ми маємо продовжувати працювати. Команда ще не готова", — сказав Мічел.

Нагадаємо, в це міжсезоння Жирона продала одразу кілька ключових гравців, зокрема Артема Довбика, Алейша Гарсію, Савіньйо та інших.

Минулого сезону "червоно-білі" встановили найкраще досягнення в історії клубу, посівши третє місце чемпіонату Іспанії.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мічел Санчес

Жирона

Керівництво Жирони зіпсувало взаємини з Циганковим — джерело
Жирона знайшла заміну Довбику
Жирона відмовилася продавати Циганкова за 30 мільйонів євро
Циганков повернувся до тренувань з Жироною
Довбик вирішив проблеми з візою

Останні новини