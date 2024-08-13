Мічел: Я не впевнений у команді. Це ненормально
Головний тренер Жирони Мічел Санчес не впевнений у своїй команді за кілька днів початку нової кампанії.
Про це він розповів у інтерв’ю Marca.
"Передсезонна підготовка була поганою, ми не змогли залучити усіх гравців. Зараз я не впевнений у команді та в тому, як ми будемо грати, а до початку сезону залишилося кілька днів — це ненормально. Травмовані гравці, гравці на чемпіонаті Європи, Олімпійських іграх, новачки прибули із запізненням...
Я переймаюся через це, через те, що ми не можемо тренуватися разом. Процес був складним для нас. Мені не подобається відчуття, що я не можу контролювати те, що відбувається з командою. Ми маємо продовжувати працювати. Команда ще не готова", — сказав Мічел.
Нагадаємо, в це міжсезоння Жирона продала одразу кілька ключових гравців, зокрема Артема Довбика, Алейша Гарсію, Савіньйо та інших.
Минулого сезону "червоно-білі" встановили найкраще досягнення в історії клубу, посівши третє місце чемпіонату Іспанії.