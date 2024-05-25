Скрипник: Ми заслуговуємо на виліт до Першої ліги

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник визнав, що його команда справедливо вилетіла з Української Прем’єр-ліги.

Його слова цитує офіційний сайт Металіста 1925.

"По-перше, хочу привітати Верес, який продемонстрував характер та обіграв нас. Хочу подякувати Кривбасу, який грав "фейр-плей". Було багато розмов, але вони продемонстрували, що наш футбол живе та здоровий. За це моя подяка криворіжцям.

Як ми грали, то ми заслуговуємо на виліт до Першої ліги. Ніхто цього не хотів, хлопці та я засмучені. Це футбольне життя — в ньому бувають не тільки перемоги, але й гіркі поразки. Не вдалось нам себе врятувати", — сказав Скрипник.