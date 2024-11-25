Вічний: Мессі вшанував пам’ять Марадони

8-разовий володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі віддав шану своєму легендарному попереднику Дієго Армандо Марадоні, якого не стало рівно 4 роки тому.

У своєму Instagram Лео опублікував фото Марадони з Кубком світу, підписавши його словом Eterno, що в перекладі з іспанської означає "вічний".

Мессі та Марадону часто порівнюють між собою під час дискусій про те, хто ж найвеличніший гравець в історії футболу. У 1986 році Дієго привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу. Тріумф аргентинців був би неможливим без дублів Марадони у чвертьфіналі проти Англії та півфіналі з Бельгією.

У 2022 році, через два роки після смерті легенди, Мессі повторив досягнення Марадони – збірна Аргентини виграла мундіаль у Катарі, а Ліонель забив на турнірі 7 голів та 3 асисти.

Цікаво, що на початку кар’єри Мессі встиг пограти під керівництвом Марадони, коли той очолював збірну Аргентини у 2008-2010 роках. Втім, під його керівництвом "небесно-блакитні" не досягли значних успіхів, із тріском вилетівши з чвертьфіналу ЧС-2010 після розгрому від Німеччини (0:4).