Божевільний: Мессі кумедно відреагував на прохання хлопчика станцювати після голу
Капітан та нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі зустрівся зі своїм маленьким фанатом під час вечірньої прогулянки.
Вболівальник звернувся до футболіста із проханням відсвяткувати гол у наступному матчі так, як він зараз покаже. Мессі став уважно дивитися на хлопчика в очікуванні певного жесту чи чогось на кшталт того.
Малий здивував всіх, коли почав раптово танцювати, після чого Лео та оточуючі почали сміятися, а гравець назвав фана "божевільним".
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 37-річного аргентинця 20 голів та 19 асистів у 19 матчах МЛС за Інтер Маямі.
Контракт Мессі із американським клубом розрахований до 1 січня 2026 року.