Колишній півзахисник збірної Франції оголосив про завершення кар'єри

Колишній півзахисник збірної Франції Жеремі Менез вирішив завершити ігрову кар'єру у віці 37 років.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Після 21 сезону на найвищому рівні оголошую про закінчення першого розділу цієї чудової книги. Я багато чого випробував завдяки цьому виду спорту, який ми так любимо і який нас так хвилює. Я завжди грав, щоб знову відкрити для себе неймовірні відчуття тих 2/3 секунд після гола, передач, які змушують торкнутися зірок і випробувати ці емоції.



Я хотів би подякувати всім клубам, президентам, тренерам, партнерам по команді, персоналу, вболівальникам, суперникам, суддям, друзям, журналістам і звичайно, атмосфері цього світу.



Футбол дав мені багато, і настав час відплатити тим же, відкривши другий розділ, який ось-ось відкриється і обіцяє бути дуже захоплюючим, завжди близьким до зеленого прямокутника.



На закінчення я дякую своїм дітям, батькам, своїй родині, без яких ця мрія не могла б здійснитися. Дякую!", – написав Менез.