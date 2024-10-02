Чемпіон світу у складі збірної Італії очолив колишній клуб Хацкевича

Колишній гравець збірної Італії Мауро Камаронезі очолив кіпрську Кармітіоссу.

Про це повідомила клубна пресслужба.

47-річний Камаронезі найбільшу популярність здобув у якості гравця Ювентуса, за який грав з 2002 по 2010 рокі.

У 2003 році аргентинець отримав італійський паспорт. За "Скуадру Адззуру" відіграв 55 матчів і забив 4 голи. Був основним гравцем на ЧС-2006, де італійці здобули тріумф.

Кар'єру тренера розпочав у 2015 році. Очолював клуби Аргентини, Словенії, а минулого сезону був головним тренером мальтійської Флоріани.

Нагадаємо, з вересня по листопад 2022 року Кармітіоссу очолював екстренер київського Динамо Олександр Хацкевич.